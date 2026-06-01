Минус инфаркт и инсульт: от какого популярного завтрака пришлось отказаться известному врачу
Популярный практикующий врач-кардиолог Мохаммад Ало обратился к своей многомиллионной аудитории с предупреждением о скрытой опасности привычной жирной пищи. Редактор отдела «Забота о себе» Александра Лисица изучила рекомендации специалиста и составила список продуктов, которые стремительно поднимают уровень «плохого» холестерина и разрушают сосудистую систему, передает Лента.ру.
Продукты-убийцы: как насыщенные жиры разрушают организм
Британское издание Mirror опубликовало разбор рекомендаций известного кардиолога и медицинского блогера Мохаммада Ало. Врач составил жесткий перечень продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, от которых он сам полностью отказался ради сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.
По словам доктора Ало, регулярное употребление этих продуктов приводит к резкому и неконтролируемому росту уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина. Холестериновые бляшки оседают на внутренних стенках сосудов, сужая их просвет и приводя к опасным патологиям.
К каким последствиям приводит избыток ЛПНП в крови:
- Полная или частичная закупорка крупных и периферических артерий.
- Острые сердечные приступы (инфаркт миокарда).
- Ишемические и геморрагические инсульты головного мозга.
- Развитие сосудистого слабоумия (деменции) из-за хронического нарушения мозгового кровообращения.
- Тяжелые поражения почек и заболевания периферических артерий нижних конечностей.
Черный список кардиолога: от сливочного масла до куриной кожи
Главным и самым опасным врагом сердца Мохаммад Ало назвал продукт, который присутствует на столе практически каждого человека.
Вслед за сливочным маслом в стоп-лист доктора Ало попали еще несколько популярных продуктов, традиционно считающихся основой многих блюд:
- Традиционные животные жиры: Свиное сало, бекон и жировые прослойки на стейках. Они содержат тяжелые триглицериды, которые перегружают печень и сосуды.
- Концентрированные масла: Масло гхи (топленое сливочное масло) и кокосовое масло. Вопреки популярным фитнес-трендам, кокосовое масло также является источником плотных насыщенных жиров.
- Молочные продукты и птица: Твердые сыры и куриная кожа, в которой скапливается максимальная концентрация холестерина.
Врачи напоминают, что забота о сосудах должна начинаться задолго до появления первых симптомов стенокардии или гипертонии, а замена насыщенных животных жиров на полезные растительные (оливковое, льняное масло) и отказ от жирного мяса способны продлить жизнь человека на десятилетия.