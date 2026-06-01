Минус инфаркт и инсульт: от какого популярного завтрака пришлось отказаться известному врачу

Популярный практикующий врач-кардиолог Мохаммад Ало обратился к своей многомиллионной аудитории с предупреждением о скрытой опасности привычной жирной пищи. Редактор отдела «Забота о себе» Александра Лисица изучила рекомендации специалиста и составила список продуктов, которые стремительно поднимают уровень «плохого» холестерина и разрушают сосудистую систему, передает Лента.ру.

Продукты-убийцы: как насыщенные жиры разрушают организм

Британское издание Mirror опубликовало разбор рекомендаций известного кардиолога и медицинского блогера Мохаммада Ало. Врач составил жесткий перечень продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, от которых он сам полностью отказался ради сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.

По словам доктора Ало, регулярное употребление этих продуктов приводит к резкому и неконтролируемому росту уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина. Холестериновые бляшки оседают на внутренних стенках сосудов, сужая их просвет и приводя к опасным патологиям.

К каким последствиям приводит избыток ЛПНП в крови:

Полная или частичная закупорка крупных и периферических артерий.

Острые сердечные приступы (инфаркт миокарда).

Ишемические и геморрагические инсульты головного мозга.

Развитие сосудистого слабоумия (деменции) из-за хронического нарушения мозгового кровообращения.

Тяжелые поражения почек и заболевания периферических артерий нижних конечностей.

Черный список кардиолога: от сливочного масла до куриной кожи

Главным и самым опасным врагом сердца Мохаммад Ало назвал продукт, который присутствует на столе практически каждого человека.

Вслед за сливочным маслом в стоп-лист доктора Ало попали еще несколько популярных продуктов, традиционно считающихся основой многих блюд:

Традиционные животные жиры: Свиное сало, бекон и жировые прослойки на стейках. Они содержат тяжелые триглицериды, которые перегружают печень и сосуды.

Концентрированные масла: Масло гхи (топленое сливочное масло) и кокосовое масло. Вопреки популярным фитнес-трендам, кокосовое масло также является источником плотных насыщенных жиров.

Молочные продукты и птица: Твердые сыры и куриная кожа, в которой скапливается максимальная концентрация холестерина.

Врачи напоминают, что забота о сосудах должна начинаться задолго до появления первых симптомов стенокардии или гипертонии, а замена насыщенных животных жиров на полезные растительные (оливковое, льняное масло) и отказ от жирного мяса способны продлить жизнь человека на десятилетия.