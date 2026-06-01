Олимпийской чемпионке Исинбаевой могут заблокировать счета

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева вновь столкнулась с финансовыми проблемами, сообщает РИА Новости. По состоянию на 1 июня ее задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) превышает 705,8 тысячи рублей. Если долг не будет погашен, спортсменке грозит блокировка банковских счетов.

Примечательно, что это не первый подобный инцидент. В августе 2025 года налоговая уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой. Тогда сумма задолженности составляла 283,6 тысячи рублей. В том же месяце проблему удалось решить, и счета разблокировали.

Напомним, что Исинбаева — легенда мирового спорта. Она является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении. Кроме того, Елена завоевала титулы чемпионки Европы как на открытых стадионах, так и в помещении.

Ранее сообщалось, что на двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов за ЖКУ.