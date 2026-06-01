Миф о витаминном запасе: сколько на самом деле можно съесть ягод в день

Сезон клубники, черешни и малины в разгаре, но наедаться ягодами килограммами опасно для здоровья. Диетолог Ольга Редина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвала безопасную дневную норму и объяснила, кому стоит быть особенно осторожным.

По словам специалиста, летние ягоды богаты витамином С, антиоксидантами и клетчаткой. Они помогают иммунитету, сердцу и пищеварению. Черника полезна для зрения, черная смородина — рекордсмен по витамину С, малина богата антиоксидантами. Однако однозначного лидера среди ягод нет — лучше чередовать разные виды.

Безопасная норма для взрослого — 200-300 граммов в день. Переедание грозит вздутием, расстройством желудка и скачками сахара в крови, особенно людям с нарушениями углеводного обмена.

Клубника и малина — сильные аллергены. При гастрите, язве или синдроме раздраженного кишечника дозу лучше согласовать с врачом.

Распространенное мнение о том, что летом можно создать запас витаминов на год вперед, диетолог назвала мифом. Организм не умеет копить большинство полезных веществ впрок на месяцы. Ягоды — это часть здорового сезонного рациона, а не страховка на будущее.

