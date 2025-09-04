Минута на фото? Китай ввел лимит на фотосъемку для туристов

Китай ввел ограничения на время фотосъемки у популярных достопримечательностей, чтобы уменьшить очереди, вызывающие недовольство туристов. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

В Китае решили бороться с длинными очередями на популярных туристических местах необычным способом. Так, был введен лимит времени на фото. Теперь в некоторых парках, например в ландшафтной зоне Хуанлин, туристам дают всего минуту на снимок. В парке Лунчжуашань и вовсе ограничили время до 30 секунд.

Сотрудники парков следят за временем и просят посетителей уступить место следующим. Такие меры решили ввести из-за жалоб на большие очереди. При этом ограничение действует не всегда, а только когда на локации много туристов. Многие путешественники поддержали нововведение и даже предложили ввести его во всех популярных местах Китая.

