Минздрав Подмосковья: три тысячи детей родились в областном перинатальном центре с начала года

В Московском областном перинатальном центре родился трехтысячный ребенок с начала года, сообщили в областном Минздраве.

«Девочка весом 3390 граммов и ростом 50 сантиметров родилась в результате естественных родов. Родители очень ответственно отнеслись к рождению ребенка, посетили все занятия Школы мам и решились на партнерские роды. Новорожденной были проведены все необходимые обследования и процедуры. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — сказала главврач центра Ольга Серова.

Отметим, что медучреждение специализируется на оказании помощи беременным женщинам, у которых есть угроза преждевременных родов, а также на выхаживании детей, которые родились раньше срока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.