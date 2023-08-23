Минздрав заявил о побочных эффектах популярного препарата против аллергии

«Дезлоратадин» – популярный препарат против аллергии с выявленными побочными эффектами, как сообщает агентство «РИА Новости» .

Сообщается, что у популярного препарата против аллергии, содержащего дезлоратадин, были выявлены некоторые побочные эффекты. Например, депрессивное расстройство и синдром сухого глаза. Министерство здравоохранения России требует актуализировать инструкции по применению препаратов, содержащих дезлоратадин.

Необходимо, чтобы в инструкции были указаны эти побочные действия препарата. Это позволит иметь пациентам более полную информацию о возможных рисках, а также поможет врачам принимать обоснованные решения о назначении препарата.

В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 27 препаратов с дезлоратадином, включая известные: «Эриус», «Лордестин» и «Дезлоратадин-Вертекс». Они широко используются для лечения аллергических реакций.