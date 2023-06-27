Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство еще 65 новых зданий

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешения на строительство в регионе еще 65 новых зданий. Речь идет о 44 таунхаусах, трех многоквартирных домах и восемнадцати нежилых объектах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 42 таунхауса возведут в жилом комплексе «Премьер Новорижский» в Истре, еще два — в деревне Марьино под Красногорском.

Три жилых дома на более чем 140 квартир построят в ЖК «Подлипки город» в Коломне, уточнили в областном Минжилполитики.

Что касается нежилых объектов, то в Реутове и Котельниках намерены построить новые школы, в Балашихе — ангар, в Домодедово — топливохранилище, а в Солнечногорске — производственно-складской комплекс.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Красногорск. Глава региона проверил ход возведения Московской областной детской больницы.