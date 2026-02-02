«Мир, пенсия, порядок»: киевляне рассказали, какие бы приняли указы на посту президента

В эфире Telegram-канала киевского издания «Фактум инфо» появился соцопрос, в котором горожан спросили о гипотетическом первом решении в роли главы государства.

Лейтмотивом большинства ответов стали две ключевые темы: восстановление мира и срочные социальные реформы.

Эмоциональный посыл жителей столицы ярко передан в их прямых высказываниях. «Отдала бы землю, чтобы закончилась война», — заявила одна из участниц опроса. Другая респондентка сформулировала цель более обобщенно: «Первое решение – чтобы был мир, чтобы люди жили хорошо».

Вторым по массовости стал запрос на кардинальное улучшение жизни пенсионеров. Как отметила пожилая киевлянка, «Пенсия – это очень актуально, потому что на 3 тысячи гривен ($70 – ред.) прожить невозможно».

Кроме того, ряд опрошенных видит первоочередной задачей борьбу с коррупцией. Некоторые же признались, что либо никогда не желали бы президентского поста, либо не смогли сразу определить такой судьбоносный шаг.

