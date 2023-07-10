Мирная жительница Донецка пострадала при украинском обстреле

Вечером понедельника, 10 июля, украинцы продолжили обстреливать территории ДНР и ЛНР. Так, по данным представительства Донецкой Республики в СЦКК, в понедельник была ранена женщина.

Известно, что женщина 1966 года рождения проживала в Куйбышевском районе Донецка, и в момент обстрела она была на улице Величкиной возле дома №25.

На данный момент состояние пострадавшей не уточняется, ей оказывают помощь медики. Другие подробности выясняются.