Как пишет агентство «РИА Новости» , Куйбышевский район располагается в западной части Донецка.

Поступила информация, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель – мужчина, родившийся в 1946-м году. Это случилось из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они обстреляли Куйбышевский район Донецка.

Об этом также поделилось представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Ведомство опубликовало соответствующие данные на официальной странице в соцсетях.

Сообщалось, что стали известны дополнительные сведения о жертвах обстрела городов Донецкой Народной Республики. Выяснилось, что мужчина 1946-го года рождения погиб по улице Луговой, дом 44.