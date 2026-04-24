Миронов предложил дать 50%-ную компенсацию на ЖКУ всем чернобыльцам

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить всем ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг.

Соответствующие поправки в закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в пятницу. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется: законопроект дает право на 50%-ную компенсацию расходов на жилье, коммунальные услуги и капитальный ремонт многоквартирных домов всем перечисленным категориям граждан — независимо от вида жилфонда, в котором они проживают.

В беседе с агентством Миронов подчеркнул, что инициатива направлена на поддержку людей, ставших инвалидами, перенесших лучевую болезнь или другие заболевания из-за участия в ликвидации аварии. Сейчас государство выплачивает 50-процентную компенсацию за жилье, коммуналку и капремонт только чернобыльцам-инвалидам, и то с оговоркой: льгота действует исключительно для проживающих в государственном, муниципальном фонде или в приватизированных квартирах.

«Граждане, которые купили жилье или получили его по наследству, ее не получают, что, конечно же, несправедливо», — пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в ГД хотят установить единый стандарт льгот для заслуженных работников.