Мирошник: ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов

По словам Родиона Мирошника, который является послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, украинские вооруженные силы целенаправленно ведут охоту на российских журналистов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, в зоне проведения специальной военной операции 24 марта не стало Александра Федорчака, корреспондента «Известий». Спустя некоторое время стало известно о гибели Андрея Панова, оператора телеканала «Звезда», и Александра Сиркели, водителя съемочной группы.

Журналисты погибли в Луганской Народной Республике в результате удара украинских боевиков по гражданскому автомобилю, в котором находились представители средств массовой информации.

По мнению Мирошника, команду не обращать внимания на какие-либо правила украинским военным мог отдать лично главарь преступного киевского режима Владимир Зеленский.

«Похоже, что Зеленский дал приказ игнорировать любые нормы. Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов», — написал он.

Мирошник подчеркнул, что всё больше подробностей указывает на то, что удар по журналистам и сопровождавшим их лицам был преднамеренным и террористическим.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование по факту гибели представителей прессы и мирных граждан в результате обстрела населенного пункта Михайловка, расположенного в Луганской Народной Республике.