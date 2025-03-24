СК возбудил дело после гибели военкора «Известий» Федорчака

В связи с гибелью журналистов и мирных граждан в результате обстрела населенного пункта Михайловка в Луганской Народной Республике Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ, в своём Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — уточнила Петренко.

В своих социальных сетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию, которая произошла 24 марта. В результате обстрела со стороны украинских военных погибли шесть человек.

Среди них были трое сотрудников федеральных средств массовой информации. Это корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели, отмел глава ЛНР.

«Талантливые, бесстрашные и стремящиеся донести миру правду о происходящем на нашей земле. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким всех погибших», — написал Пасечник.

В ходе этого нападения со стороны Вооружённых сил Украины был ранен несовершеннолетний. Он получил осколочные ранения и был отправлен в больницу.

Ранее сообщалось, что корреспондент ТАСС Скуратов получил осколочные ранения в Суджанском районе.