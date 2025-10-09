Мишкины угодья: Хищник на Красной Поляне перешел на «городской» рацион

Как сообщает Telegram-канал Shot, в населенном пункте был замечен бурый медведь, который устраивает настоящие рейды по мусорным контейнерам. Хищник с легкостью опрокидывает баки в поисках съестного, а после трапезы бесследно скрывается в лесной чаще.

По словам местных жителей, медведь регулярно появляется в районе села Эсто-Садок. Подобные визиты вызывают серьезные опасения у очевидцев. Люди боятся, что, привыкнув к легкодоступной пище и близости человека, животное однажды может проявить агрессию.

Ранее сообщалось о том, что охотовед Аксенов связал появление медведей в Подмосковье с сезонной миграцией.