Мишустин ограничил расходы на служебные телефоны, планшеты и ноутбуки министров

Российские министры смогут получать за государственный счет гаджеты, которые будут стоить не выше определенной суммы. Такие правило ввело правительство РФ, об этом сообщил ТАСС.

Ранее главы федеральных министерств не подпадали под какие-либо правила по ограничению стоимости оборудования. Теперь же их телефоны, которые приобретаются за государственный счет, не могут стоить свыше 26,8 тыс. руб. Их планшеты ограничены ценой в 78,2 тыс. руб., а ноутбуки – 130,3 тыс. руб. На каждого министра либо главу ведомства теперь приходится не более чем по одному мобильнику, планшету и ноутбуку. Помимо этого, ограничены расходы на связь. На каждый телефон и планшет в месяц приходится максимум 7,1 тыс. руб., а на ноутбук не более 5,2 тыс. руб.

У помощников и советников министров эти расходы еще меньше. Им на приобретение телефона выделяется максимум 17,9 тыс. руб., планшет и ноутбук могут стоить не более чем 65,1 тыс. и 104,2 тыс. руб. соответственно.

Ранее представитель Министерства промышленности и торговли Чекушов высказался о перспективах развития электроники в России. По его мнению, всего через 3-4 года отечественная электроника завоюет соответственную нишу на мировом рынке.