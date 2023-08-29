Мишустин: «Все больше российских субъектов привлекают путешественников»

Как сообщает RT , Михаил Мишустин, занимая должность российского премьер-министра, провел стратегическую сессию. Известно, что она была посвящена развитию туристического направления в Российской Федерации.

Информацией об этом поделилась на своей странице в социальных сетях пресс-служба российского правительства. Также премьер-министр отметил, что сейчас все больше регионов России привлекают туристов. К слову, становятся более комфортными условия для активного, лечебно-оздоровительного и пляжного отдыха.

Председатель Правительства также отметил, что появляется множество возможностей для интересного и разнообразного времяпрепровождения. А еще в настоящее время в стране насчитывается в общей сложности более 1 млн номеров в отелях, санаториях и т.д.