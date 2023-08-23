Мишустин заявил об успешной адаптации российских компаний к новым условиям

Напомним, что санкции, наложенные недружественными государствами, привели к резкому сокращению кооперационных связей и закрытию традиционных экспортных рынков. Однако, российские предприятия успешно справились с вызовом благодаря принятым своевременным решениям и государственным мерам поддержки.

Несмотря на эти вызовы, российская промышленность продолжает уверенно наращивать производство продукции. Так индекс производства обрабатывающей промышленности свидетельствует о положительной динамике. В первом полугодии он увеличился более чем на 6%.