Миссия Crew-11 прервана: астронавт NASA нуждается в медицинской помощи

Участник долговременной экспедиции на Международной космической станции будет экстренно возвращен на Землю в связи с выявленными проблемами со здоровьем.

Как сообщил глава NASA, это решение касается одного из астронавтов миссии Crew-11 и принято в интересах его безопасности.

В агентстве подчеркнули, что медицинская ситуация не связана с условиями пребывания на орбитальной станции, выполнением рабочих задач или практикой внекорабельной деятельности. Причина ухудшения самочувствия имеет земное происхождение и не обусловлена факторами космического полета. Точный характер заболевания в интересах конфиденциальности пациента не раскрывается.

Экипаж начнет подготовку к скорейшему отбытию с МКС на корабле Crew Dragon, который в настоящее время пристыкован к станции. Специалисты на Земле уже разрабатывают план медицинской поддержки астронавта после приземления.

