Митинг в День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Городском округе Пушкинский

Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошел в деревне подмосковного Городского округа Пушкинский Мураново в сквере Памяти о погибших в Беслане. Этой новостью поделился глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в социальных сетях.

Глава муниципалитета подчеркнул, что воспоминания о трагическом событии вызывают скорбь и сострадании даже по прошествии почти двух десятков лет. Тогда террористы трое суток держали людей (учителей, учеников и их родственников) в заложниках в здании школы. Тогда погибли более трех сотен людей, из которых более 180 были дети.

Максим Красноцветов рассказал, что во время мероприятия память погибших почтили традиционной минутой молчания, а потом возложили цветы к монументу. В памятной церемонии также приняли участие активисты проекта «Историческая память» партии Единая Россия.