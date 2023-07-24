Митя Фомин заявил, что когда-нибудь откроет музей в честь фанатов

В честь праздника он готовится к большому концерту в Вегас Сити Холл, который обещает быть настоящим зрелищем. Там будут звездные гости и новые удивительные номера с костюмами.

Однако Митя Фомин просит своих поклонников не покупать ему подарки, поскольку у него уже есть все необходимое. Певец признается, что это не останавливает фанатов, которые на концертах все равно дарят сувениры.

Фомин то ли серьезно, то ли с долей юмора признался, что когда-нибудь он откроет «свой музей открыток и писем», полученных от поклонников.

Стоит отметить, что в Москве уже есть более 100 мемориальных музеев, включая квартиры таких известных личностей, как Чайковский, Плисецкая, Скрябин и Шаляпин. Музей Мити Фомина отлично сюда вписывается.