Мясников раскритиковал ОМС и заявил, что бесплатная медицина под угрозой

Система обязательного медицинского страхования в России ориентирована на отчетность, а не на качество лечения. Больницы получают оплату за правильно оформленные документы, а не за успешное лечение пациентов, что негативно сказывается на работе медицинских учреждений и пациентах. Об этом известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил в интервью Общественной Службе Новостей .

Аудит Счетной палаты выявил серьезные недостатки в российской системе здравоохранения. Финансирование через ОМС в первую очередь учитывает количество койко-дней и оформление документации, а не эффективность лечения.

Александр Мясников подчеркнул, что врачи и персонал адаптировались к существующей системе, но основная проблема заключается в организации и структуре финансирования. Больницы тратят бюджет на зарплаты, ЖКХ и питание, в то время как на лечение, оборудование и ремонт остается мало средств.

Врач отметил, что часто финансирование зависит от того, как пациент попал в больницу. Если его привезла скорая помощь, оплата идет; если пациент пришел самостоятельно — средства на лечение могут не быть выделены.

По словам Мясникова, государственная система могла бы работать эффективнее, однако текущая модель, ориентированная на отчетность и тендеры, снижает качество медицинской помощи. Главные потери несут пациенты, чьи интересы игнорируются в существующих условиях.

Ранее страховщики рассказали, какие медицинские услуги не входят в полис ОМС.