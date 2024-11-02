MK.RU: девочка из подмосковной деревни съела подаренную бабушкой шоколадку и упала замертво

Купленное бабушкой сладкое лакомство стало роковым для девочки в Московской области, пишет «МК» со ссылкой на источники. Трагический инцидент произошел накануне в деревне Зубово.

Как пишет издание, бабушка купила шоколадку в магазине и дала ее семилетней внучке. Все произошло, когда школьница вернулась домой с факультатива по рисованию. После того как женщина ненадолго оставила ребенка, произошло непоправимое. Вышла из комнаты.

«Когда она вернулась — девочка была уже без сознания. Спасти ее не удалось. По предварительным данным, части лакомства оказались в дыхательных путях и перекрыли их», — приводится в публикации.

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз.

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