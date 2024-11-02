В Красногорске годовалый малыш внезапно умер во время тихого часа в детсаду

Как пишет «МК», трагический инцидент произошел в подмосковном Красногорске городском округе в деревне Путилково в минувшую пятницу, 1 ноября. Там в одном из детских садов маленький ребенок заснул во время тихого часа и уже не проснулся.

Сообщается, что воспитательнице, что обходила дневную группу воспитанников, в какой-то момент показалось странным, что один из малышей лежит и не дышит. Женщина сразу же вызвала скорую и детсадовского медработника.

«Медсестре не удалось реанимировать ребенка, усилия медиков не принесли результата. Известно, что ребенок попал в группу детсада на этой неделе. У ребенка был выявлен кашель, а до этого он почти месяц болел пневмонией», — приводится в публикации.

Сообщается, что родители сейчас убиты горем и не находят себе места. Точную причину смерти малыша установит следствие. Назначено проведение нескольких медэкспертиз.

Ранее сообщалось, что у пациентки клиники пластической хирургии в Петербурге произошла внезапная остановка сердца прямо на хирургическом столе.