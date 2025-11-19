«Мне мешал грохот». Строительный шум довел магаданского пенсионера до тюрьмы

Причиной конфликта, по информации телеканала «112», стал грохот строительной техники, производивший бульдозер во время земляных работ. Шум так раздражал нетрезвого пенсионера, что он, взяв в руки самозарядный охотничий карабин, направился к месту проведения работ.

Сначала мужчина, как указывается в материалах дела, произвел так называемый «упреждающий» выстрел в небо, пытаясь привлечь внимание. Однако затем его действия перешли все границы: он перевел дуло оружия и начал целиться непосредственно в кабину машины, где находился оператор. К счастью, реализовать свой преступный замысел он не сумел.

Спустя некоторое время после инцидента, испуганный бульдозерист направил заявление в полицию. В ходе следствия было установлено, что у обвиняемого не было разрешения на хранение боеприпасов. Суд признал его виновным по статьям об угрозе убийством и незаконном хранении патронов, вынеся приговор — два года лишения свободы в колонии.

Ранее сообщалось о том, что фермер из Татарстана Хамадишин планирует вывести новую породу гусей.