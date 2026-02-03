«Мне не остается ничего, кроме как сделать что-то плохое»: последние посты подростка перед нападением на школу в Уфе

Правоохранительные органы выяснили, что подросток, устроивший вооруженное нападение в гимназии № 16 Уфы, вел персональный канал в Telegram. В этом цифровом пространстве он делился с немногочисленными подписчиками своими переживаниями, которые, по данным источника, стали фоном для последующей трагедии, передает Лента.ру.

Согласно информации Telegram-канала «112», в своих постах юноша выражал явное недовольство переводом в другой класс. Его сообщения были наполнены чувствами разочарования в жизни, жалобами на давление со стороны учителей и ощущением полного непонимания со стороны одноклассников. В одном из откровенных посланий подросток написал, что ему, по его ощущениям, не остается ничего иного, кроме как совершить «что-то плохое».

Ранее стало известно, что ученик 9-го класса проник в школу с травматическим пистолетом и произвел выстрел в преподавателя. Нападавшего оперативно задержали на месте происшествия. Теперь следователям предстоит детально изучить содержимое его личного канала как потенциально важный источник информации о мотивах и психологическом состоянии обвиняемого. Эксперты отмечают, что подобные цифровые следы все чаще становятся ключевыми элементами в расследовании преступлений, совершаемых подростками.