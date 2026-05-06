Удивительная закономерность: сколько кофе нужно пить в день, чтобы чувствовать себя счастливым

Две-три чашки в день — такой объем кофе помогает поддерживать бодрость и настроение, не перегружая организм. Главное — пить напиток не залпом с утра, а равномерно распределять его в первой половине дня. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессиональный бариста Алексей Бобылев.

Ранее ученые доказали, что регулярное употребление кофе меняет состав кишечных бактерий и влияет на настроение, уровень стресса и когнитивные функции. Причем действие распространяется и на декофеинизированный кофе. Как пишет Science Daily, у любителей кофе нашли больше полезных бактерий в кишечнике (Eggertella, Cryptobacterium и Firmicutes), которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ.

По словам Бобылева, базовая норма для здорового взрослого — по 200–300 миллилитров кофе два–три раза в день. Это может быть эспрессо с молоком утром и пара фильтр-кофе или американо до обеда.

«Если мы говорим о хорошем настроении, а не о перегрузке нервной системы, важен не только объем кофеина, но и то, как человек пьет кофе. Одна огромная кружка натощак — это стресс, а несколько небольших порций после еды дают более мягкий и ровный эффект», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что вопрос не сводится только к кофеину.

«Даже качественный декаф может работать как ритуал: человек делает паузу, общается, отдыхает. В сочетании с веществами, которые попадают в организм с зерном, это тоже влияет на общее самочувствие», — добавил Бобылев.

В то же время бариста советует обращать внимание на индивидуальную чувствительность. Тем, кто замечает учащенное сердцебиение, тревожность или проблемы со сном, стоит ограничиться одной-двумя чашками до 15:00 или переходить на часть напитков без кофеина. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременных оптимальный объем лучше обсуждать с врачом.

В итоге, заключил Бобылев, «кофе для настроения» — это не марафон из пяти шотов подряд, а разумный ритуал: качественное зерно, нормальная обжарка, две-три небольшие чашки в первой половине дня и внимание к собственному самочувствию.

