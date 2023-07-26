«Мне не рассказывают правду»: матери погибшего бойца СВО не дают установить мемориальную доску

Игорь Румянцев погиб под Харьковом в начале спецоперации. Его вместе с товарищами взяли в плен ВСУ, а затем, после пыток, убили. Об этом мама бойца Татьяна узнала лишь спустя четыре месяца — из видеоролика, снятого украинцами.

Как говорил сам Игорь, последние дни они с товарищами провели в подвале в Малой Рогани. Татьяна знала его ребят, поэтому поняла, что сын в беде, когда увидела его сослуживцев на видео. На том страшном ролике нацисты стреляли по ногам плененным российским солдатам.

«На тех кадрах сына не было, но позже мне показали другой ролик, где Игорь был невредим. Он на вопросы украинцев ничего не отвечал. Это сняли в марте 2022 года, и я ничего не знала о судьбе сына. Была надежда, что он в плену, до 28 июля, когда мне принесли повестку. Там местом гибели была указана Малая Рогань: определили по ДНК», — говорит Румянцева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наша собеседница отмечает, что многие ребята, которые были с Игорем на передовой, сказали ей, что надо гордиться сыном. Тот никогда не показывал себя как трус и не воспользовался возможностью уйти из опасного места, оставив остальных.

«Мне же всю правду не рассказывают, что происходило — это тайна. Но то, что он повел себя там, как нужно, отметил даже его командир, который вернулся живым из плена. Жаль, что в нашем родном городе Ельне не увековечивают память о нем. Я бьюсь, но пока без результата», — сокрушается Татьяна.

Игорь навечно остался студентом: на фронт он попал прямо с сессии. Он служил по контракту и учился заочно в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. По словам матери, парень стремился получать только «отлично» и очень переживал, что пришлось оставить вуз.

Полную историю Игоря Румянцева читайте в нашем материале.