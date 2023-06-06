«Мне плевать на Украину, я забочусь о нас»: британцы поддержали местного политика за его особую позицию

Политик уверен, что это дискриминирует пожилых людей, которые не пользуются Интернетом, и более бедных людей, которые не пользуются банковскими услугами.

Пользователи из Великобритании в комментариях к публикации поддержали мнение политика и отметили, что эту же меру правительство ввело в местных региональных парках.

«Это местные власти должны взять на себя задачу. Они сделали то же самое в наших местных парках, поэтому инвалиды или пожилые люди не могут ничего себе купить. Все они, кажется, на борту со своими грязными маленькими планами»; «Не принимать наличные в качестве платежного средства — это должно быть незаконным», – пишут пользователи.

Также в комментариях подчеркнули, что пожилым людям стоит отказаться от установленных правил и бойкотировать их. Один из пользователей уверен, что его стране необходимо правительство, которое будет заботиться о гражданах.

«Как они могут отказаться от наличных? Я надеюсь, что люди откажутся и заплатят наличными или просто будут бойкотировать»; «Я просто хочу правительство, которое будет заботиться о нас, британцах. Мне плевать на глобальную экономику или другие нации, это их проблемы. Мне плевать на Украину – я забочусь о нас и буду голосовать за всех, кто имеет те же идеалы, что и у меня в отношении заботы о нас», – заявляют британцы.

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