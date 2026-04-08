«Мне стало дурно»: Владелица турагентства сравнила счета за Сочи и Бодрум и ужаснулась российским ценам на завтраки

Сравнение стоимости летнего отдыха на российском юге и турецком побережье вызвало шок у профессионалов туристической отрасли. Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр» привела конкретные расчеты, которые заставляют усомниться в адекватности ценников сочинских отельеров.

По словам госпожи Котляр, ее сотрудники по просьбе клиентов провели детальный мониторинг предложений в отелях Сочи — как в новых комплексах, так и в проверенных объектах с хорошей репутацией. Результаты подсчетов ошеломили эксперта.

«Посчитали и новые объекты, и уже устоявшиеся, сильные. Названия не даю — партнерство и конфиденциальность. Хотя вы сами все легко можете пробить. И знаете, мне стало… дурно», — эмоционально прокомментировала ситуацию Котляр.

Для наглядности она привела сравнение с люксовым сегментом турецкого Бодрума. Речь идет об отелях, где гостям доступна система «все включено» премиум-уровня: безупречный сервис, развитая инфраструктура, искусственные белоснежные пляжи, развлечения вроде шоколадных фонтанов для детей и возможность заказать дорогое шампанское круглые сутки. Отдых на семью продолжительностью 10–14 дней в таком месте обойдется в диапазоне от 10 до 15 тысяч евро (в рублевом эквиваленте — ориентировочно 910 тысяч — 1,3 миллиона).

Однако, как выяснилось, за те же даты и на ту же компанию сочинские гостиницы выставляют сопоставимый, а нередко и превосходящий ценник.

«Сочи. Даже у меня выпали глаза. Те же деньги. А иногда — выше, 15–20 тысяч евро (от 1,3 до 1,8 миллиона рублей — прим. „Ленты.ру“)», — подчеркнула Котляр.

При этом эксперт отдельно акцентировала внимание на критической разнице: в указанную стоимость проживания в Сочи включены только завтраки, тогда как в Турции за эту сумму предлагается полноценный ultra all inclusive.