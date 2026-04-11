Пасха в Химках: депутаты и лидер общественной поддержки испекли куличи для семей героев СВО

В преддверии Светлой Пасхи в подмосковных Химках прошла благотворительная акция. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутаты города приняли участие в выпечке куличей для семей героев специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мастер-класс организовали на производстве крупного российского поставщика ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской отрасли. Под руководством профессиональных кондитеров участники освоили все этапы создания традиционного пасхального угощения: формовку, расстойку и выпечку.

«Каждый этап стал не просто кулинарным опытом, а символом заботы. Главная цель акции — передать теплоту и заботу тем, кто ждет своих героев дома», — отметил депутат Герасимов.

После мастер-класса депутат Инна Монастырская лично встретилась с женой бойца специальной военной операции (СВО) и вручила ей освященный кулич. В ближайшее время народные избранники посетят и другие семьи, чтобы подарить праздничную выпечку и теплые поздравления с наступающей Пасхой.

Акция стала частью системной работы по поддержке военнослужащих и их близких. Как рассказали депутат Наталья Каныгина и лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов, совместно с волонтерами они регулярно передают гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Такие встречи объединяют жителей вокруг важных человеческих ценностей — взаимопомощи, поддержки и уважения к тем, кто служит Родине.

Ранее сообщалось, что в Химках переселенцам из ветхих домов передадут свыше 1000 кв. м. жилья.