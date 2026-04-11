Глава Росрыболовства дал прогноз производства икры на 2026 год

Глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Илья Шестаков дал прогноз по производству икры на 2026 год, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, если объем производства достигнет 10-11 тыс. тонн, продукта хватит всем россиянам. Для этого потребуется выловить 230 тыс. тонн лососевых. При таких показателях икры будет достаточно не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

В 2025 году уже наблюдался заметный рост, отметил он. По данным Рыбного союза, производство красной икры увеличилось на 21% и составило 89 тонн. Производство черной икры выросло на 9%.

В январе Шестаков сообщил, что в России производят около 100 граммов красной икры в пересчете на одного жителя страны. При этом отношение к продукту у россиян разное. Для одних икра остается важным атрибутом новогоднего стола. Для других она — чуждый продукт.

Ранее Росстандарт утвердил правила приготовления селедки и частиковой икры.