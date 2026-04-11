От отбора летчиков до триумфа на Байконуре: как готовили первый полет человека в космос

Ровно 65 лет назад, 12 апреля 1961 года, человечество вступило в новую эру. За 108 минут советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток‑1» облетел Землю и навсегда изменил представление людей о своих возможностях.

К началу 1960-х годов идея отправить человека в космос перестала быть фантастикой. После успешного запуска первого спутника в 1957 году команда конструктора Сергея Королева приступила к созданию пилотируемого корабля «Восток».

В отряд космонавтов отбирали молодых военных летчиков — здоровых, выносливых, с идеальной реакцией и устойчивой психикой. Среди них оказался и 27-летний старший лейтенант Юрий Гагарин. Кандидатов испытывали на центрифуге, в барокамере, тренировали в условиях невесомости.

Выбор первого космонавта держали в строжайшей тайне. Окончательное решение за Королевым и государственной комиссией зависело не только от медицинских показателей, но и от характера, способности сохранять спокойствие и говорить с людьми простым языком. Именно это сочетание качеств сделало Гагарина лицом первого полета.

Утром 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета с кораблем «Восток‑1». Фраза Гагарина «Поехали!» стала символом новой эпохи. Корабль вышел на орбиту высотой от 180 до 327 км. Космонавт был пристегнут к креслу, все управление велось с Земли — на случай нештатной ситуации на борту находился запечатанный конверт с кодом для ручного режима.

Гагарин передавал на Землю свои ощущения, наблюдения и параметры самочувствия. Он рассказывал, как выглядит планета из иллюминатора и как организм ведет себя в невесомости.

Совершив один виток вокруг Земли, «Восток‑1» вошел в плотные слои атмосферы. На спуске Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в Саратовской области.

Известие о полете облетело планету за считанные часы. Для Советского Союза это был технологический и политический триумф — в разгар космической гонки СССР первым отправил человека на орбиту и благополучно вернул его домой.

В стране Гагарина встречали как национального героя. Тысячи людей выходили на улицы, в школах проводили торжественные линейки, в честь космонавта называли улицы, площади и корабли.

Для всего мира этот полет стал доказательством: космос — не фантастика, а реальное направление развития. Уже через несколько лет полеты стали регулярными, началась подготовка к выходу человека в открытый космос и высадке на Луну.

