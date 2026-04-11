В Подольске пройдет день красоты с бесплатными услугами

В Подольске в субботу, 11 апреля, состоится день красоты, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие пройдет в фудхолле «Центральный» на улице Комсомольской. Начало в 12:00 мск. Вход свободный.

Организаторы подготовили насыщенную программу: для посетителей будут работать бьюти-зоны, где лучшие салоны, студии красоты и медицинские центры проведут бесплатные консультации и ознакомительные услуги. Профессионалы индустрии поделятся секретами на мастер-классах. Также гости смогут поучаствовать в викторинах.

Для маленьких посетителей организуют детскую зону с несколькими столами для творческих мастер-классов. Всех гостей ждут приятная атмосфера и чаепитие.

