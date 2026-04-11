Стало известно о новых трендах в украшении куличей и яиц среди россиян

В преддверии Пасхи в России появляются новые тренды в украшении куличей и яиц. Среди популярных новинок — дубайский кулич с кремом и кадаифом (хрустящее тесто-лапша), кранч-кулич с орехами и карамелью, а также кулич в русском стиле с хохломской росписью, сообщает РБК.

В оформлении яиц набирают популярность мраморная техника с использованием луковой шелухи и каркаде, а также минимализм с золотом и градиент из натуральных красителей.

При этом традиции никуда не уходят: по данным опросов, 70-80% россиян по-прежнему красят яйца и едят куличи с изюмом. Однако заметно, что привычные обычаи постепенно уступают место новым кулинарным и декоративным трендам.

В этом сезоне в тренде сразу несколько оригинальных разновидностей пасхальной выпечки. Дубайский кулич создан под влиянием знаменитых восточных десертов с шоколадом: его характерные черты — нежный крем, хрустящее тесто кадаифа и насыщенный сладкий вкус.

Кранч-кулич — это классическая сдобная основа, дополненная орехами, карамелью, шоколадом или хрустящей глазурью. А любителям традиций придется по душе кулич в русском стиле: привычное дрожжевое тесто с изюмом и ванилью, сахарная глазурь с посыпкой, но украшенная народными мотивами — хохломской росписью или петушками.

В разных странах пасхальные традиции сильно отличаются от российских. В Германии и США главным символом праздника является пасхальный кролик. В Финляндии, например, готовят мямми (сладкий ржаной пудинг), в Испании — хорнасо (пасхальный хлеб с яйцом), в Польше — журек (ржаной суп с колбасой и яйцом), в Греции — магирица (суп из бараньих потрохов), в Мексике — капиротада (хлебный пудинг), в Эквадоре — фанеска (суп из 12 видов зерна), в Аргентине — торта паскуалина (пирог со шпинатом и рикоттой), в Австралии — билби (шоколадный зверек вместо кролика, так как кролики вредят экологии).

Экономическая сторона тоже важна. В этом году печь кулич самостоятельно дешевле примерно на 30%, однако так поступает лишь каждый шестой россиянин. Средняя стоимость приготовления домашнего кулича составляет 172 рубля.

По оценкам, за пасхальную неделю в стране будет съедено около 80 млн куличей и 320 млн яиц. Согласно опросу, 73% россиян намерены праздновать Пасху. Минимальный набор продуктов для праздничного стола подорожал на 6% и теперь стоит 591 рубль. Набор с творожной пасхой обойдется в 1,2 тыс. рублей, что на 7% дороже, чем в 2025 году.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, как духовенство относится к людям, приходящим в церковь только на Пасху.