Глава Химок Инна Федотова поздравила семью участника СВО перед Пасхой

Боец одним из первых встал на защиту страны и сегодня продолжает выполнять свой долг. Дома его с нетерпением ждут супруга Ольга и две дочери.

«За этим мужеством и стойкостью — большая любовь к Родине и своей семье», — отметила Федотова.

Во время встречи обсудили вопросы, в которых семье необходима помощь. Поступили конкретные просьбы и от самого Дмитрия — нужны инструменты и диагностический сканер. Вся поддержка будет оказана. Также в планах — организация досуга для детей во время летнего отпуска главы семейства.

В Химках продолжается системная работа по поддержке участников СВО и их близких. Каждое обращение находится на контроле, помощь оказывается адресно и оперативно.

Ранее сообщалось, что депутаты и лидер общественной поддержки испекли в Химках куличи для семей героев СВО.