Глава Химок Инна Федотова поздравила семью участника СВО перед Пасхой
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
Перед светлым праздником Пасхи глава Химок Инна Федотова поздравила семью участника специальной военной операции (СВО) Дмитрия Азарова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Боец одним из первых встал на защиту страны и сегодня продолжает выполнять свой долг. Дома его с нетерпением ждут супруга Ольга и две дочери.
«За этим мужеством и стойкостью — большая любовь к Родине и своей семье», — отметила Федотова.
Во время встречи обсудили вопросы, в которых семье необходима помощь. Поступили конкретные просьбы и от самого Дмитрия — нужны инструменты и диагностический сканер. Вся поддержка будет оказана. Также в планах — организация досуга для детей во время летнего отпуска главы семейства.
В Химках продолжается системная работа по поддержке участников СВО и их близких. Каждое обращение находится на контроле, помощь оказывается адресно и оперативно.
Ранее сообщалось, что депутаты и лидер общественной поддержки испекли в Химках куличи для семей героев СВО.