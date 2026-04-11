Не перекапывайте, а затемняйте: специалист из Подмосковья рассказала, как победить сныть на участке

Сныть — один из самых живучих и надоедливых сорняков на дачных участках. Ее мощная корневая система проникает глубоко в землю, и даже после тщательной прополки растение быстро восстанавливается.

О том, как раз и навсегда решить проблему, зная слабые места сорняка, в интервью интернет-изданию REGIONS рассказала специалист садово-паркового хозяйства из Подмосковья Марина Платонова.

«Сныть коварна тем, что основная часть ее корневищ находится глубоко — до 40 см. Если вы просто выдергиваете зелень или мелко перекапываете грядку, корни остаются в земле и дают новые побеги. Именно поэтому механическая борьба часто проигрывает. Но у сорняка есть уязвимость — он не выносит длительного затемнения и конкуренции за свет», — объяснила специалист.

Многие дачники совершают типичную ошибку: при появлении сныти они тщательно перекапывают участок, пытаясь выбрать все корни. На деле это только усугубляет ситуацию. При перекопке корневище разрезается на множество частей, и из каждого кусочка с почкой вырастает новое растение. Вместо одного куста сныти дачник получает десять.

Самый эффективный и экологичный способ борьбы — лишить сорняк света. Если накрыть участок плотным черным агроволокном или любым светонепроницаемым материалом и оставить на целый сезон, корневища погибнут без доступа света. Весной материал расстилают, прижимают края и забывают об этом месте до следующего года. Для небольших очагов подойдут картон, старый линолеум или доски.

Еще один природный метод — высадить на месте зарослей растения-конкуренты. Сныть не выносит соседства с топинамбуром — его мощные кусты создают густую тень и забирают много питания. Хорошо работают сидераты с густой корневой системой: рожь, горчица, фацелия. Они создают плотную дернину, через которую сныти трудно пробиться. После скашивания сидератов дачник получает еще и зеленое удобрение.

Если участок сильно запущен, приходится применять химию. Использовать гербициды на основе глифосата можно только точечно и в безветренную погоду, обрабатывая зеленые листья сныти и стараясь не попадать на культурные растения. Через две-три недели сорняк погибнет вместе с корнями. Но почва после химии восстанавливается не сразу, поэтому этот метод рекомендован только для безнадёжных случаев.

На газоне бороться со снытью сложнее — затемнение применить нельзя. Здесь помогут регулярные стрижки. Газон нужно косить часто и низко, не давая сныти подняться выше травы. Постоянное срезание листьев истощает корневище, и через пару сезонов сорняк отступает. Параллельно можно подсевать хорошие газонные травы, которые создадут плотный дёрн.

Для профилактики специалист советует не заносить сорняк с навозом или перегноем, скашивать сныть на границах участка до созревания семян, мульчировать посадки органикой и регулярно удалять одиночные растения.

Ранее российский дачникам напомнили о штрафах до 10 тысяч рублей за сорняки.