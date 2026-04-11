Атмосфера праздника в цехах: депутаты Химок поздравили коллектив НПО им. Лавочкина с Днем космонавтики

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]

В преддверии Дня космонавтики депутаты подмосковных Химок посетили Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина. Атмосфера праздника наполнила цеха одного из флагманов отечественной космонавтики, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С поздравлениями к трудовому коллективу обратились депутаты Наталья Каныгина, Евгений Иноземцев, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов, Юлия Ишкова, Юлия Мамай, а также лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов и активисты «Молодой гвардии».

«НПО Лавочкина — это не просто предприятие, это символ достижений российской науки и технологий. Вы стоите на передовой космической отрасли, и ваш труд вдохновляет будущие поколения инженеров и ученых», — отметил Иноземцев.

Объединение было основано в 1955 году и сыграло ключевую роль в развитии отечественной космонавтики. Именно здесь начали разрабатывать спутники и автоматические межпланетные станции.

Сегодня инженерная мысль сотрудников продолжает задавать высокие стандарты в области космических исследований — от создания научных аппаратов до участия в масштабных международных проектах.

«Работа сотрудников предприятия — это не только достижения в области космонавтики, но и вклад в будущее всей страны. Мы гордимся тем, что наши объединения участвуют в таких значимых проектах», — подчеркнула Смирнова.

Труд специалистов НПО имени Лавочкина остается надежным фундаментом для реализации самых смелых космических проектов России.

