Дешевле деликатесов, но полезнее таблеток: врач назвала куриную печень суперфудом

Куриная печень — недорогой субпродукт, который по своей питательной ценности превосходит многие деликатесы. В ней содержится рекордное количество железа, витаминов группы В, А и фолиевой кислоты. Однако при неправильном приготовлении печень становится жесткой и горькой, а при некоторых заболеваниях ее употребление может навредить. О том, кому полезен этот продукт и как его правильно выбирать, в интервью интернет-изданию REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Светлана Черепицына.

Многие считают, что говяжья печень полезнее куриной, но это не совсем так. Куриная печень содержит больше железа и витамина А, а по усвояемости превосходит говяжью. Она нежнее, мягче и быстрее готовится. Кроме того, в ней меньше калорий — около 140 ккал на 100 граммов. Это делает продукт диетическим. Также в куриной печени выше содержание фолиевой кислоты, которая особенно важна для беременных и для процесса кроветворения.

«Для людей с анемией куриная печень — настоящая палочка-выручалочка. Железо из нее усваивается лучше, чем из таблеток. А фолиевая кислота помогает усваиваться этому железу. Это идеальное сочетание», — отметила Черепицына.

Врач подчеркивает: регулярность важнее разовых подвигов. Лучше есть печень небольшими порциями, но регулярно, чем один раз съесть полкилограмма.

Среди ключевых полезных свойств продукта — профилактика и лечение железодефицитной анемии, укрепление иммунитета за счет витамина А, поддержка нервной системы (витамины группы В улучшают настроение и память), здоровье кожи и зрения, а также борьба с хронической усталостью благодаря белку и витамину В12.

Особенно полезна куриная печень беременным — фолиевая кислота предотвращает пороки развития плода. Также продукт рекомендован детям, подросткам и пожилым людям, у которых часто наблюдается дефицит железа. Однако вводить печень в рацион нужно постепенно, особенно если раньше человек ее не ел.

Несмотря на всю пользу, куриная печень подходит не всем. Ее стоит ограничить или исключить людям с повышенным холестерином (в печени около 350 мг холестерина на 100 г), пациентам с подагрой (пурины при распаде образуют мочевую кислоту), при обострении панкреатита и холецистита. Детям до трех лет печень дают с осторожностью, начиная с половины чайной ложки паштета.

При выборе печени врач советует обращать внимание на цвет (темно-бордовый, однородный), запах (сладковатый, молочный), консистенцию (упругая, без слизи) и поверхность (блестящая, без зеленых или желтых пятен). Перед готовкой нужно удалить желчные протоки (дают горечь), замочить печень в холодной воде или молоке на 30-60 минут (молоко делает текстуру шелковистой) и обсушить бумажным полотенцем.

Гастроэнтеролог рекомендует употреблять куриную печень не чаще одного-двух раз в неделю. Порция для взрослого — 150-200 граммов (размером с ладонь), для ребенка — 50-100 граммов.

