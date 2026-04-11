Заменит селитру и навоз: как с помощью обычного гороха превратить почву на участке в чернозем

Многие дачники относятся к гороху как к второстепенной культуре: посадят пару рядов в уголке, нарвут стручков в салат и забывают до следующего года. Но те, кто возится с землей не первый сезон, знают: горох — это не просто вкусно, а настоящий живой помощник, который может работать на участке. Об этом в интервью интернет-изданию REGIONS рассказала опытная дачница Нина Громова.

Секрет кроется в корнях: на них живут особые клубеньковые бактерии, которые умеют делать то, что не под силу другим растениям: они ловят азот прямо из воздуха и переводят его в форму, доступную для питания. Горох сам себя обеспечивает самым важным элементом и даже делится им с окружающей почвой.

«Горох многие недооценивают, считают его культурой простой и даже необязательной. А на самом деле это уникальное растение. Оно кормит и себя, и соседей, и ещё землю после себя в идеальном состоянии оставляет. Надо просто знать, как его правильно использовать», — отметила дачница.

Корень у гороха длинный, стержневой — уходит в землю до метра. Он пронизывает плотные слои, разрыхляет их, делает почву воздушнее. После сбора урожая ботву можно убрать, а корни оставить. Перегнивая, они создают каналы и обогащают землю органикой. Именно поэтому после гороха отлично растут капуста, картошка, помидоры, перцы и баклажаны. Все они требовательны к питанию, а грядка после гороха дает им отличный старт без всякой химии.

Настоящая магия начинается, когда дачники перестают сажать горох отдельно и подселяют его к другим культурам. Самый выигрышный тандем — горох и картошка. Если посадить горох по краю картофельной грядки или прямо в лунки, он будет цепляться за крепкие стебли картофеля и использовать их как живую опору. Никаких кольев и палок не нужно. При этом горох не затеняет соседа, а его корни насыщают почву азотом, который так нужен клубням. Урожай обеих культур заметно прибавляет.

Не хуже работает дуэт с морковью. Горох заправляет почву азотом, а морковь своими корневыми выделениями отпугивает вредителей гороха. Морковка вырастает сочная и крупная. Редька, репа, редис тоже отлично уживаются с горохом — они кормятся в разных слоях, конкуренции нет. Огурцы также выигрывают от такого соседства: высокорослые сорта гороха могут служить для них живой ширмой, прикрывать от холодных ветров.

Есть и те, с кем горох дружить не хочет. Лук и чеснок — его антагонисты, отмечает дачница. Они выделяют фитонциды, которые угнетают клубеньковые бактерии. Сажать горох рядом с ними — значит лишить себя всей пользы: азот накапливаться не будет, а сам горох вырастет хилым.

Чтобы получить максимум от каждой грядки, Громова советует использовать горох как уплотнитель. В междурядьях гороха прекрасно растет салат или шпинат. Если есть кусок земли, который в этом сезоне пустует, засейте его горохом. За лето он нарастит зеленую массу, задавит сорняки и обогатит почву. В конце сезона траву скашивают и заделывают в землю. Грядка после такого приема становится шелковистой.

