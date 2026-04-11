Непал оказался выгоднее вьетнамских курортов для туристов из России

Российские туристы назвали Непал одним из самых выгодных направлений для отпуска, пишет интернет-портал smolnarod.ru. Отдых в этой стране обходится дешевле, чем во Вьетнаме.

Путешественников привлекают низкие цены на питание, доступное жилье, живописная природа, необычная архитектура и удобная инфраструктура.

Цены в Непале действительно радуют бюджетных туристов. Так, например, поездка на такси по городу стоит всего 20-25 руб., а до аэропорта можно добраться не дороже чем за 50 руб. Жилье на несколько дней обойдется примерно в 5 тыс. руб., а если планировать долгосрочную поездку, то месячная аренда квартиры составит 13-14 тыс. руб. Обед в местном кафе или ресторане стоит в среднем 200-300 руб.

Дополнительным преимуществом для российских путешественников является то, что многие местные жители говорят на английском языке. Это упрощает общение и решение любых вопросов во время поездки.

При этом стоит учитывать некоторые нюансы. Для въезда в Непал россиянам необходимо оформить визу. Добраться до страны можно только авиарейсами с пересадками, так как прямого сообщения нет.

