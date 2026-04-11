Депутат Толмачев оценил планы Эмина Агаларова дать концерт с иноагентами в Израиле

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Александр Толмачев (фракция «Единая Россия») высказался о планах российского и азербайджанского певца Эмина Агаларова давать концерты в Израиле вместе с Михаилом Шацем*, Анатолием Белым* и Валерием Меладзе.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Толмачев призвал артиста оценить риски выступлений с иностранным агентами.

«Выбор площадки несколько необычный. С одной стороны, артист вправе давать концерты там, где считает нужным и где ожидает получить хорошие сборы. С другой стороны, все-таки концертные залы Израиля сегодня ассоциируются с местами, где зарабатывают иноагенты и агрессивные русофобы», — сказал депутат.

Он напомнил, что из-за Израиля начался крупный конфликт, в который оказались втянуты многие страны Ближнего Востока. По его словам, последствия от этого откликаются эхом по всему миру.

«Дело не только в безопасности, но и в некоторой неизбирательности, отсутствии щепетильности», — подчеркнула Толмачев.

Парламентарий также отметил, что современное российское общество очень трепетно относится к нравственному облику и тонко чувствует патриотическую позицию звезд

«Артисту важно это учесть — и оценить, как скажутся последствия тура в Израиле на дальнейших выступлениях в России», — подытожил депутат.

Накануне Агаларов анонсировал концерты в двух израильских городах — в Ришон-ле-Ционе и Хайфе. Выступления запланированы в июне.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранным агентами.