В ДК «Октябрь» в Подольске пройдет фестиваль «Танцевальная весна»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Подольске в рамках фестиваля искусств «Любимый город», посвященного 245-й годовщине образования города и Подольского уезда, состоится хореографический фестиваль «Танцевальная весна». Об этом сообщила пресс-служба городского округа.
Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом 38. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение — 6 лет и старше.
Зрителей ждет большой концерт с участием ведущих танцевальных коллективов Подольского округа. В программе заявлены разные жанры хореографического искусства: классические, народные, бальные, современные и эстрадные танцы.
Лучшие творческие объединения города представят свои номера на сцене Дворца культуры. Фестиваль «Танцевальная весна» станет одним из ярких событий в череде праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Подольска.
