В ДК «Октябрь» в Подольске пройдет фестиваль «Танцевальная весна»

В Подольске в рамках фестиваля искусств «Любимый город», посвященного 245-й годовщине образования города и Подольского уезда, состоится хореографический фестиваль «Танцевальная весна». Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом 38. Вход для всех желающих свободный. Возрастное ограничение — 6 лет и старше.

Зрителей ждет большой концерт с участием ведущих танцевальных коллективов Подольского округа. В программе заявлены разные жанры хореографического искусства: классические, народные, бальные, современные и эстрадные танцы.

Лучшие творческие объединения города представят свои номера на сцене Дворца культуры. Фестиваль «Танцевальная весна» станет одним из ярких событий в череде праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Подольска.

Ранее сообщалось, что в Подольске пройдет день красоты с бесплатными услугами.