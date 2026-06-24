Многие ошибаются насчет запрета на отдых без одежды на пляже: юрист разъяснил правила посещения нудистских пляжей

Российское законодательство не предусматривает официальный статус нудистских пляжей, однако само по себе пребывание без одежды на пляже не считается нарушением закона. Об этом заявил «Газете.Ru» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

В России нет официальных нудистских пляжей

Российское законодательство не содержит норм, которые закрепляли бы за отдельными территориями статус нудистских пляжей. Также отсутствует прямой запрет на пребывание без одежды в пляжных зонах. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, федеральные законы не предусматривают ни специального разрешения на нудизм, ни отдельной ответственности за нахождение на пляже без одежды.

Когда могут возникнуть претензии

Эксперт отметил, что простое пребывание обнаженным на пляже само по себе не образует состав административного правонарушения. Однако ситуация меняется, если человек ведет себя вызывающе, игнорирует замечания окружающих или создает конфликтные ситуации.

В подобных случаях действия могут быть расценены как нарушение общественного порядка и подпадать под нормы о мелком хулиганстве.

Какие меры могут применить

Юрист пояснил, что при поступлении жалоб правоохранительные органы обычно ограничиваются профилактической беседой. Если же гражданин отказывается соблюдать требования сотрудников полиции и демонстрирует признаки хулиганского поведения, ему может грозить административная ответственность.

Речь может идти о штрафе от 500 до 1000 рублей либо административном аресте на срок до 15 суток.

Кто устанавливает правила на пляжах

Большинство пляжей находится в муниципальной или государственной собственности, поэтому порядок их использования определяется местными властями. Кроме того, частные гостиницы, базы отдыха и курортные комплексы вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила для посетителей.

При этом органы местного самоуправления не могут присваивать территориям официальный федеральный статус нудистских пляжей.