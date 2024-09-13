Многодетным семьям Г.о. Пушкинский увеличили размер ежегодной компенсации за воду и канализацию

На 53-м Совете депутатов Городского округа Пушкинский единогласно проголосовали за повышение выплаты компенсации многодетным семьям по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

Ранее ежегодная компенсация составляла 50 тыс. руб. Депутаты единогласно проголосовали за увеличение дополнительных мер поддержки. Теперь размер компенсации составит 70 тыс. руб. На совещании присутствовал Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, который положительно отреагировал на подобные изменения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Не такие большие затраты для бюджета, но людям это дает возможность реализовать свои права в части развития земельных участков многодетных семей», — заявил глава муниципалитета Максим Валерьевич.

На 53-м Совете депутатов рассмотрели 11 вопросов, в частности, необходимость внесения изменений в генеральный план города, имущественные вопросы, ситуацию с водоотведением в муниципалитете.

Депутаты также внесли изменения в бюджет. Муниципалитету удалось сэкономить средства. Единогласным решением было принято перераспределить их по другим расходным статьям.