Многоэтажка в Сочи взлетела на воздух из-за взрыва, двое пострадавших

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 декабря, на федеральной территории Сириус. Там прогремел взрыв в многоэтажном доме, после чего обрушилась часть здания.

В частности, на пятом этаже полностью разрушен балкон. Жильцов многоэтажки успели эвакуировать экстренные службы.

К настоящему времени известно о двух пострадавших: мужчина и женщина арендовали квартиру в взорвавшемся здании, приехав отметить в Сочи Новый год.

В настоящее время на месте работают медики и спасатели.

В местных пабликах пишут, что в доме могла произойти утечка газа. Впрочем, пока официальных данных о причинах взрыва не озвучено.