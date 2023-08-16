МО назвало сумму контрактов, которые были заключены на «Армии-2023»

Как сообщает агентство «РИА Новости», на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Министерство обороны России заключило и вручило предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственные контракты общей суммой свыше 400 миллиардов рублей. Этой информацией также поделился начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По условиям этих госконтрактов, более 2500 новых образцов вооружения и техники будут поставлены Вооруженным Силам Российской Федерации, а также более 1,8 миллиона единиц средств поражения. Данное финансирование и новые поставки позволят гарантировать безопасность страны.