МО подписало контракт с «Протей Спецтехника» о поставке комплексов связи
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Портативные многофункциональные комплексы связи играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной и надежной передачи информации на военных объектах и полевых операциях.
Как сообщает агентство «РИА Новости», Министерство обороны России заключило важный контракт с компанией под названием «Протей Спецтехника» на изготовление, а также поставку портативных многофункциональных комплексов связи. Данное событие состоялось на запущенном в парке «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
Вручение контракта произвел начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гулеев, генеральному директору компании «Протей Спецтехника», Максиму Кабанову.