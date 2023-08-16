МО подписало контракт с «Протей Спецтехника» о поставке комплексов связи

Портативные многофункциональные комплексы связи играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной и надежной передачи информации на военных объектах и полевых операциях.

Как сообщает агентство «РИА Новости», Министерство обороны России заключило важный контракт с компанией под названием «Протей Спецтехника» на изготовление, а также поставку портативных многофункциональных комплексов связи. Данное событие состоялось на запущенном в парке «Патриот» международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Вручение контракта произвел начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гулеев, генеральному директору компании «Протей Спецтехника», Максиму Кабанову.