Мобильная вакцинация от гриппа стартовала в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Мобильные комплексы, где жители смогут пройти вакцинацию от гриппа, заработали в Московской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов. В том числе, выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Отметим, что с собой для прохождения вакцинации нужно взять паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медицинские работники осмотрят каждого пациента на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации. График выездов можно найти здесь.
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