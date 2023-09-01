Мобильная вакцинация от гриппа стартовала в Московской области

«Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов. В том числе, выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.