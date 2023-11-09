Модернизацию медицинского оборудования продолжают проводить в Подольске

В подмосковном Подольске продолжается модернизация медицинского оборудования. В рамках этой работы в поликлинике микрорайона Львовский появится новый рентген-кабинет.

Помимо этого, рентген-аппарат и маммограф установят в обособленном структурном подразделении №6 в микрорайоне Климовск. Там также уже провели ремонт помещений. До конца этого года в ОСП №4 в микрорайоне Кузнечики установят аппарат УЗИ, а в стационаре Подольской областной клинической больницы – два рентгеновских диагностических комплекса.

Отметим, что новое медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это позволяет сократить количество устаревших приборов в медорганизациях.