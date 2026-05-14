Могильный клининг пришел в Подмосковье: сколько стоит уборка на кладбище

В России набирает популярность могильный клининг. По данным СМИ, за расчистку травы, снега и мытье памятников уборщики зарабатывают до 10 тысяч рублей за один выезд. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил, пользуются ли такой услугой в Московской области и сколько она стоит. Результат оказался неожиданным: в Одинцове назвали цену от 25 тысяч рублей, в Красногорске, Дмитрове и Шатуре от уборки кладбищ отказались, а в Балашихе согласились, но только после фото заросшей могилы.

Что такое могильный клининг

По данным СМИ, за уборку могил, памятников и оградок клинеры зарабатывают до 10 тысяч рублей за выезд. В прайс входят уборка травы или снега, мытье памятника и составление сметы на ремонт при необходимости. Услугу можно заказать разово за 6900–8900 рублей или оформить подписку на год с уборкой четыре раза в год.

Сколько стоит уборка могилки в Подмосковье

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обзвонил клининговые компании в нескольких округах региона. В Одинцовском городском округе из пяти компаний принять заказ согласилась только одна. Прайс оказался немалый — от 25 тысяч рублей просто за выезд клинеров на кладбище.

В Красногорском и Шатурском городских округах удивились самому вопросу. Менеджеры признались, что никогда не сталкивались с такими пожеланиями клиентов.

«Мы не предоставляем таких услуг», — ответили в нескольких компаниях.

А вот в Балашихе менеджер клининговой компании согласилась взять заказ, но попросила прислать фото могилы, чтобы оценить степень запущенности захоронения. Заросшую за несколько лет неухоженную могилу с оградкой и памятником согласились убрать за 18 тысяч рублей. При этом пообещали предоставить фотоотчет с результатом уборки.

Могильный клининг в России набирает обороты — в соцсетях клинеры хвастаются заработками до 10 тысяч рублей за выезд. Однако в Подмосковье компании пока не стремятся наводить чистоту на кладбищах. Жители региона, очевидно, предпочитают убираться на могилах близких самостоятельно. А бизнес на уборке захоронений пока не прижился.

